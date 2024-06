Im Fritz-Walter-Stadion auf dem Lauterer Betzenberg, auf vielen Pfälzer Weinfesten oder in der Mannheimer SAP-Arena: Überall muss man mittlerweile ziemlich tief in die Tasche greifen; gar um sich selbst, ohne Bedienung am Tisch, mehr oder weniger schnell ein Getränk zu kaufen. Bei vielen Rock- und Pop-Konzerten oder bei Fußball-Bundesliga- und Zweitligaspielen sind fünf Euro oder mehr leider normal geworden für einen halben Liter Schorle. Oder für ein Bier, das oft auch noch in einen billig produzierten Plastikbecher gefüllt wird.

Bei den Spielen der am Freitag beginnenden Fußball-EM ist es noch etwas teurer. In den Stadien – Kaiserslautern ist kein Spielort – kosten 0,5 Liter Bier von EM-Sponsor Bitburger, Radler oder alkoholfreies Bier sieben Euro. Und was für Pfälzer noch deutlich heftiger klingt: In manchen Fanzonen wird eine „Weißweinschorle auf Eis“ angeboten.

