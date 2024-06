„Nur“ ein Pirmasenser war am Donnerstagabend bei der WM-Qualifikation am Ball. Kai Merk spielt in der Nationalmannschaft Kirgisistans. Auf seinen Bruder musste er dabei verzichten.

Die Aktionäre der Pirmasenser Wasgau AG freuten sich über die Hauptversammlung in Präsenz. Dass die gereichten Häppchen nicht ganz so mundeten, hatte einen Grund.

Das Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens wird von der Energieschleuder zum Sparbrötchen. Dank eines mehrjährigen Sanierungsprogramms sollen die Energiekosten des Gebäudekomplexes um 300.000 Euro pro Jahr gesenkt werden. Allein die Heizungssteuerung war ein maximaler Energiefresser.

Seit 1995 macht die freie Theatergruppe Armes Kreatives Theater (AKT) in Pirmasens von sich reden, 2020 hätte das silberne Jubiläum gefeiert werden sollen. Corona machte der Gruppe um Regisseur Achim Ropers einen Strich durch die Rechnung. Am 15. Juni wird das Jubiläum nachgeholt.

Ein Hochwassergeschädigter aus Mittelbach berichtet, dass er erst am Samstag eine Warnung auf seinem Handy erhalten habe – einen Tag nach Beginn des großen Regens.

Voller Schüler war am Freitagmittag das Ausstellungsgelände der Zweibrücker Messe an der Rennwiese. Sie besuchten die dreitägige Leistungsschau vor allem, um sich über das Ausbildungsangebot der Betriebe zu informieren, die eine starke Nachfrage nach Nachwuchs haben.

Mit einer Schweigeminute gedachten am Freitagmorgen um 11.34 Uhr rund 30 Polizisten, Mitarbeiter der Polizei und Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor der Zweibrücker Polizeiinspektion des in Mannheim durch einen Messerangriff getöteten Polizisten.

Die Türen standen offen, und viele der keinen Sitzplatz mehr findenden Zuhörer drängten sich an den Wänden des Ratssaals. Im Zweibrücker Stadtrat ging es am Mittwoch hoch her. Das Thema Windkraft elektrisierte einmal mehr – und spaltete.

Im Prozess gegen einen 37-jährigen Zweibrücker, der aus Eifersucht und Wut seine Ehefrau getötet haben soll, hat am Donnerstag vor dem Schwurgericht die Polizistin ausgesagt, die am Tatort und dann bei den Eltern des Angeklagten gewesen war. Der Schwiegervater des Angeklagten tritt als Nebenkläger auf.

Max Borst, Juniorkoch im Maßweiler Sternerestaurant Borst, steht beim Restaurant-Magazin „Feinschmecker“ zur Wahl als „Aufsteiger des Jahres“. Die RHEINPFALZ hat ihn im Familienbetrieb besucht.

Im Verfahren wegen des Säureangriffs auf eine junge Frau und ihren kleinen Sohn auf offener Straße hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und elf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Motiv für die Tat bleibt weiter im Dunkeln.

Der Reinighof bei Bruchweiler ist seit Anbeginn ein Wohn- und Lebensprojekt, das aus dem Rahmen fällt. Das trifft auch auf die Stromversorgung zu, die seit mehr als 20 Jahren im Inselbetrieb läuft. Die soll jetzt modernisiert werden, weil allzu oft der Stromspeicher erschöpft ist. Mit der neuen Anlage wird aber auch zukünftig kein Föhn oder Wasserkocher betrieben werden.