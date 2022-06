Am 31. Januar wurden bei Ulmet im Kreis Kusel eine Polizeianwärterin und ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen. Am Dienstagmorgen beginnt um 9 Uhr am Landgericht Kaiserslautern der Prozess, der klären soll, wie es zu der Tat kam und welcher Angeklagte welche Schuld trägt. Die RHEINPFALZ begleitet den Prozess und berichtet zum Auftakt vor Ort. Alle Entwicklungen rund um den ersten Prozesstag lesen Sie in unserem Blog.