Am 21. Juni soll der Prozess gegen den Mann beginnen, der am 31. Januar bei Kusel zwei Polizisten erschossen haben soll. Mit dem mutmaßlichen Todesschützen Andreas S. soll auch sein Komplize vor Gericht stehen. Den Termin haben die beteiligten Organe der Justiz jedenfalls informell untereinander abgestimmt. Damit scheint auch sicher, dass die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern die beiden Männer anklagen wird. Der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring hatte im April mitgeteilt, dass seine Behörde voraussichtlich im Mai über die Anklage befinden werde. Wie nun zu hören ist, könnte die Anklage in der kommenden Woche, spätestens übernächste Woche erfolgen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass das Landgericht Kaiserslautern die Anklage zulassen und das Hauptverfahren eröffnen wird und es damit zum Prozess kommen kann.

Am 31. Januar waren bei Ulmet bei Kusel eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Polizist am frühen Morgen gegen 4.20 Uhr aus Jagdwaffen erschossen worden, als die Polizisten zwei Männer beim Wildern stellten. Als dringend tatverdächtig gilt der 38 Jahre alte Andreas S. Er soll beim Wildern einen Helfer gehabt haben, der aber nicht geschossen haben soll. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Blutproben, die bei beiden Männern noch am Tattag genommen worden waren, keine Hinweise darauf ergaben, dass die Männer Alkohol getrunken hatten. Über weitere Ergebnisse der Blutproben wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass Hinweise auf Drogenkonsum gefunden wurden.