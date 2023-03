Im Prozess um den Tod eines Mannes in einem Schrebergarten zwischen Haßloch und Neustadt ist das Urteil verkündet worden. Das Frankenthaler Landgericht verurteilte den 44-jährigen Angeklagten wegen Totschlags zu dreieinhalb Jahren Haft sowie zwei Jahren in einer psychiatrischen Klinik.

Der 44-Jährige hatte am 25. April 2022 mit dem späteren Opfer getrunken. Das Gericht ist überzeugt, dass er den Zechkumpan, den er erst zwei Tage kannte, im Laufe des Trinkgelages erstach. Der Angeklagte behauptete bis zuletzt, er habe den Mann erst am Morgen tot in der Laube aufgefunden.