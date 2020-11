In Kaiserslautern hat am Dienstag der Prozess gegen drei Angeklagte begonnen, die einen Handwerker aus der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach entführt haben sollen. Der Anklage zufolge lockten sie ihr Opfer im April mit einem angeblichen Arbeitsauftrag auf einen Parkplatz in Kaiserslautern. Dann sperrten sie den Mann in einen Lieferwagen. Und frei ließen sie ihn erst, nachdem seine Ehefrau einem Abholer 18.000 Euro übergeben hatte. Im Gerichtssaal haben die Angeklagten nun zum Teil Geständnisse abgelegt. Allerdings widersprechen sie sich in den Details.