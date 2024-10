Der mutmaßliche Brandstifter von Contwig und Pirmasens hat einen Mann bedroht, der mit ihm im selben Haus gewohnt hat. Und er hat ihm etwa zwei Wochen vor dem zweiten Brand eine ominöse Sprachnachricht geschickt. Vorm Zweibrücker Landgericht wird deutlich, warum der Angeklagte in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist.

Der Busenberger Holzschuhpfad bewegt die Gemüter. Wanderer und die Verwaltung ärgern sich über die teilweise Sperrung des Weges. Der Grundstücksbesitzer, der dafür verantwortlich ist, sieht die Sache anders. Er hat sich an DIE RHEINPFALZ gewandt, um seine Sicht der Dinge darzulegen: Er sieht das Recht auf seiner Seite und verweist auf ein entsprechendes Schreiben aus der Mainzer Staatskanzlei.

Jannik Telöken hat seinen Sitz als Nachrücker im Zweibrücker Stadtrat angenommen. Er rückt für Dieter Roeskens nach, der Mitglied der AfD-Fraktion war.

Für Elias Zobeley (20) aus Erfweiler geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Am Donnerstagabend ist er bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ dabei.

Ein Ehepaar verzweifelt: 50.000 Euro sind weg, wegen eines insolventen Bauunternehmers. Der arbeitet weiter in der Branche, mit einer anderen Firma. Ein tragischer Einzelfall? Nein, übliche Geschäftspraxis und vom Gesetz gedeckt.

Pirmasens und Völklingen streiten über die Zuständigkeit für einen Türken, der ohne Aufenthaltsgenehmigung in der Region wohnt. Er wehrt sich jedoch gegen seine drohende Abschiebung mit Verweis auf seine baldige Hochzeit.

Einen unschönen Einsatz hatten Rettungskräfte und Polizei am Neujahrstag 2023 im Landkreis Südwestpfalz. Wegen seines Verhaltens gegenüber den Helfern an diesem Tag musste sich ein 31-jähriger Mann am Montag vor dem Amtsgericht verantworten.

Viele Zeitungsleser können sich nur schwer von der knisternden Papierausgabe am Frühstückstisch trennen. Doch in digitalen Zeiten wandert der Blick öfter auf den Smartphone-Bildschirm. Um den Leserinnen und Lesern zu zeigen, was die RHEINPFALZ digital kann, gab es am Dienstag einen Kurs in der Lokalredaktion Pirmasens.