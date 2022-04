In einem Londoner Gerichtssaal entscheidet sich am Freitag die Zukunft von Boris Becker. Richterin Deborah Taylor will dann das Strafmaß für den früheren Tennisstar verkünden. Eine Jury hatte ihn vor drei Wochen in vier Anklagepunkten schuldig gesprochen. Becker hat demnach Teile seines Vermögens im Insolvenzverfahren bewusst nicht vollständig angegeben. Die Laienrichter sahen es als erwiesen an, dass der 54-Jährige unter anderem eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert und unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen hat. Nun droht ihm theoretisch eine Haftstrafe.

