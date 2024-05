Ein Toilettenhäuschen in außergewöhnlicher Lage befindet sich derzeit bei Kleinfischlingen. Genauer: auf einem Fahrbahnteiler. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mitteilt, waren zwei von diesen Dixi-Klos dort für die Dauer einer Baustelle benötigt worden. An der Stelle, wo sich die Landstraßen 507 und 540 kreuzen, welche weiter nach Kleinfischlingen, Freimersheim und anderen Ortschaften führen, wurde kürzlich die Fahrbahn saniert. „Das eine Häuschen wurde von der Baufirma abtransportiert, das andere leider vergessen“, heißt es von der LBM-Dienststelle in Speyer. Die Firma werde aufgefordert, diese mobile Toilettenkabine kurzfristig abzuholen.