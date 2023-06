Kundinnen und Kunden von Apotheken in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden am Mittwoch vielerorts vor verschlossenen Türen stehen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat zum bundesweiten Protesttag aufgerufen. Die Landesverbände in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen davon aus, dass in beiden Bundesländern etwa 90 Prozent aller Apotheken bei der Aktion mitmachen werden. „Da ist schon Bereitschaft da“, sagte Petra Engel-Djabarian, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Verbandes.

Wer am Mittwoch dringend Medikamente brauche, könne eine von 13 Notdienst-Apotheken aufsuchen, die landesweit geöffnet sein werden, teilte der saarländische Apothekerverein mit. Auch in Rheinland-Pfalz soll ein Notbetrieb sichergestellt sein.

Der Protest richtet sich gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Die Apotheker und Apothekerinnen fordern unter anderem eine bessere Finanzierung und weniger Bürokratie.

Kommentar: Apotheken brauchen Hilfe