32 Personen wirft die Polizei vor, in Heidelberg gegen das Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit der Corona-Verordnung verstoßen zu haben. Passiert sein soll das bei einer Solidaritätsbekundung mit einer Anwältin am 15. April, die das Vorgehen des Staates im Zusammenhang mit dem Virus scharf kritisiert hat. Weil sie zu Demonstrationen aufgerufen haben soll, ermitteln die Behörden gegen die Juristin. 200 Bilder und 270 Minuten Videoaufnahmen seien von den Protesten vor einem Polizeigebäude ausgewertet worden, heißt es. 32 Personen seien bereits identifiziert. Um diese zu überführen, haben Experten der Kriminaltechnik und des Landeskriminalamts den Vorplatz dreidimensional vermessen. Hintergrund dürfte das 150-Zentimeter-Corona-Mindestabstand-Gebot sein, gegen das die Demonstranten verstoßen haben sollen. Die Recherchen der zwölfköpfigen Ermittlungsgruppe dauern an.