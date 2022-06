Vor dem Bahnhof von Garmisch-Partenkirchen hat die Demonstration gegen den G-7 Gipfel begonnen.

Eine schätzungsweise niedrige vierstellige Anzahl an Demonstranten wendet sich gegen die Beratungen der sieben Regierungschefs, die kurz vorher auf Schloss Elmau begonnen haben. Sie werfen den Politikern vor, die Welt in einen neuen Weltkrieg zu treiben. Die Demonstranten wollen an diesem Sonntag noch durch Garmisch-Partenkirchen ziehen und eine Abschlusskundgebung Abhalten. begleitet werden die überwiegend jungen Menschen von einem großen Polizeiaufgebot.