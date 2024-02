In Ebertsheim hat jemand illegal eine Mistfuhre in der Hauptstraße abgekippt, nach Angaben eines Nachbarn ist das in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.30 Uhr passiert. Ein Schild verweist auf ein „Bündnis der Blöden“. Möglicherweise handelt es sich um eine Anspielung auf den Parteinamen Bündnis 90/Die Grünen. Platziert worden ist der Mist vor einem Anwesen, in dem die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung sowie Geschäftsstellen von Energiewende-Verbänden untergebracht sind.