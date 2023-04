Wie viele andere Ortsgemeinden im Land steht Wattenheim vor dem Problem, dass sehr viel investiert werden muss, um die Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes zu erfüllen. Aus dem Ort gibt es jetzt Vorschläge für einen Protest in Mainz.

Vom Land, das die ganzen Auflagen macht, sind kaum Zuschüsse zu erwarten. Ratsmitglied Ernst-Albert Kraft (CDU) hat deshalb jetzt vorgeschlagen, in Mainz zu protestieren. Der ehemalige Ortsbürgermeister von Wattenheim findet es unmöglich, dass das Land die hoch verschuldeten Kommunen zu Investitionen in die Kitas zwinge. „Wir müssen auf die Barrikaden gehen“, sagt er. Alle 21 Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Leiningerland sollten sich zusammentun, am besten sämtliche Kommunen in Rheinland-Pfalz. Mit Unterstützung durch den Gemeinde- und Städtebund ließe sich doch eine Resolution auf den Weg bringen. Kraft schlägt in Anlehnung an Bauernproteste vor, mit großer Mannschaft nach Mainz zu fahren. Ortsbürgermeister Carsten Brauer (CDU) begrüßt die Idee und sagt: „Ich denke, eine Sternfahrt wäre machbar. Statt Mist abzuladen könnten wir die Windeleimer vor dem Landtag ausschütten.“