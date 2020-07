Der Kaufhof in N 7 soll bleiben – das ist die Botschaft einer Protest-Aktion, zu der die Gewerkschaft Verdi für Samstag, 4. Juli, aufruft. Die Aktion findet um 11.55 Uhr – also um „fünf vor zwölf“ – auf den Kapuzinerplanken (O 6) statt. Vor knapp zwei Wochen hatte das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof bekannt gegeben, bundesweit 62 Filialen zu schließen – darunter eines der beiden Mannheimer Häuser. „Wir geben noch nicht auf und protestieren gegen die beabsichtigte Schließung“, sagt Gewerkschaftssekretärin Sabine Möller und ergänzt: „Jahrzehntelang haben die Beschäftigten täglich einen guten Job gemacht und jetzt soll es für sie vorbei sein?“ Im Kaufhof in N 7 arbeiten 75 Menschen, deren Arbeitsplatz durch die für den 31. Oktober angekündigte Schließung gefährdet sind.