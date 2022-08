Im Zimmer seiner Tochter hat ein 49-jähriger Mann am Montag ein Projektil gefunden. Das Geschoss durchschlug vermutlich bereits am Sonntag zunächst eine Jalousie, dann eine Fensterscheibe und dahinter einen Vorhang, bevor es schließlich im Schlafzimmer der 13-Jährigen gegenüber dem Fenster liegen blieb, berichtet die Polizei. Der Vater hatte am späten Abend ein lautes Knallen gehört, den Schaden und das Projektil dann aber erst am nächsten Tag entdeckt. In dem Zimmer hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand auf. Es befindet sich im ersten Obergeschoss des Hauses. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Projektil um ein Geschoss aus einer Jagdwaffe handelt. Das Wohnanwesen steht in einer sogenannten Feldrandlage. In weiterer Entfernung befinden sich Waldstücke und mehrere Hochsitze. Die Ermittlungen dauern an.