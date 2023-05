Etwa 300 mittelalterliche Burgen liegen entlang des Oberrheins in der Schweiz, im Elsass und in Deutschland. Das grenzüberschreitende Projekt „Burgen am Oberrhein“, das auf drei Jahre ausgelegt ist, will sie stärker ins Bewusstsein rücken und den Austausch verbessern. Unter anderem sollen in der Pfalz 20 neue Infotafeln sowie Tastmodelle dreier Burgen aus Bronze aufgestellt werden. Zudem werden fünf Pfälzer Burgen in die Schatzsuche-App „Tore der Zeit“ integriert, gestaltet von John Howe, dem Illustrator von „Herr der Ringe“. Mehr dazu erfahren Sie im ausführlichen Artikel.

Im Netz



www.chateaux-rhenans.eu/de

VG Annweiler (Trifels, Anebos, Münz, Meistersel, Ramburg), VG Bad Bergzabern (Landeck, Schlössl, Heidenschuh, Lindelbrunn, Guttenberg), VG Landau-Land (Madenburg, Neukastel), VG Edenkoben (Rietburg, Neuscharfeneck), VG Dahner Felsenland (Drachenfels, Dahner Burgen, Berwartstein, Wegelnburg, Blumenstein), sonstige (Falkenburg, Gräfenstein, Heidelsburg, Steinenschloss, Frankenstein, Hardenburg, Nanstein, Schlosseck).