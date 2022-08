In der Pfalz bleibt es weiterhin extrem trocken. Wie Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer am Montag mitgeteilt hat, ist im August in Teilen der Südpfalz noch gar kein Regen gefallen. Im Juli wurden auf der Kalmit-Wetterstation nur 5,2 Liter Wasser pro Quadratmeter gemessen, üblich wären laut Müller rund 65 Liter. Eine ähnlich lange Trockenphase im Sommer gab es in der Pfalz in den Jahren 1911, 1921, 1947 und 2003. In den Sommern 2015 und 2019 sei es zwar noch heißer gewesen, aber nicht so extrem trocken, sagt der Wetterexperte. Müller rechnet mit einem neuen Rekord beim Regendefizit. Nach ein paar Gewitterschauern Mitte nächster Woche könnte sich die Trockenphase noch bis Anfang September fortsetzen, so seine Prognose. In den nächsten Tagen werden in der Pfalz Höchstwerte von 33 bis 34 Grad erwartet. Am Sonntag rechnet Müller am Rhein mit Temperaturen von bis zu 36 Grad, in der Westpfalz bis zu 34 Grad. Die nächste Woche dürfte schwüler und gewittriger werden. „Der lang ersehnte Dauerregen ist aber nicht in Sicht“, betont Müller.