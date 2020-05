Kurz bevor es für den 1. FC Kaiserslautern nach der coronabedingten Pause am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Magdeburg in der Dritten Liga weitergeht, hat die Mannschaft der Roten Teufel ein Signal hinsichtlich der Bewältigung der finanziellen Folgen der Krise gesendet. In den kommenden Monaten werden die FCK-Profis demnach kollektiv auf einen Teil ihres Gehalts verzichten.

„So gut es geht aus der Krise kommen“

„Wir als Mannschaft haben uns mit der Vereinsführung darauf geeinigt, (...) auf einen Teil unseres Gehaltes zu verzichten. Gerade in dieser schwierigen Zeit rund um die coronabedingte Krise ist es, so denken wir, ein sehr wichtiges und gutes Zeichen, dass man beim FCK Hand in Hand arbeitet und alles dafür tut, dass der Verein und alle Beteiligten so gut es geht aus dieser Krise kommen“, zitiert der FCK in einer Pressemitteilung die Mannschaft. Das Team wird weiter zitiert: „Wir wollen damit ein solidarisches Zeichen setzen und gleichzeitig zeigen, wie sehr uns der Verein am Herzen liegt. Jeder einzelne in unserer Mannschaft hat einem Gehaltsverzicht zugestimmt.“

FCK-Bosse: „Mannschaft trägt ihren Teil bei“

Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und Sportdirektor Boris Notzon bedanken sich bei der Mannschaft und lassen in der Mitteilung wissen: „Der jetzige Gehaltsverzicht ist in der aktuellen Situation alles andere als selbstverständlich und ein bemerkenswertes Zeichen unserer Spieler. Wir wissen, dass die zurzeit geltenden Beschränkungen für jeden Einschnitte mit sich bringen. Daher freuen wir uns sehr über dieses Signal der Mannschaft, die ihren Teil dazu beiträgt, die Folgen bewältigen zu können.“