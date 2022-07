Zensus: Massive Softwareprobleme bremsen Datenerhebung

Extrem lange Speicherzeiten und Programmabstürze während der Dateneingabe: Damit haben die Zuständigen für den Zensus derzeit zu kämpfen. Im Frankenthaler Rathaus will man gar ein Scheitern des bundesweiten Statistik-Projekts nicht ausschließen. Zum Artikel

„Gas-Fracking in Deutschland lohnt sich nicht“

Die Energieexpertin Claudia Kemfert im Interview über die Möglichkeiten, Energieimporte aus Russland mit heimischen Mitteln auszugleichen. Und wie notleidenden Bürgern geholfen werden kann. Zum Artikel

Nach Feuer mit zwei Toten sitzt der Schock tief

Zwei Senioren sind am Samstagmorgen beim Brand eines Einfamilienhauses in Harthausen ums Leben gekommen. Obwohl die Feuerwehr nach Eingang des Notrufs sofort vor Ort war, kam jede Hilfe zu spät. Die Nachbarn können es noch kaum fassen, was sich direkt vor ihren Augen ereignet hat. Zum Artikel

Ehemaliger OB-Kandidat Schürholt hat Haftstrafe angetreten

Der ehemalige Landauer OB-Kandidat der CDU, Kai Schürholt, der 2007 bundesweit mit seiner Köpenickiade für viel Spott sorgte, hat seine Gefängnisstrafe angetreten. Zum Artikel

Alpenverein: Nur das Logo ist durch und durch grün

Der Deutsche Alpenverein gibt in puncto Nachhaltigkeit ein zwiespältiges Bild ab. Einerseits propagiert er den Schutz der Umwelt. Andererseits animiert er viele Menschen zu Reisen in nahe und ferne Bergregionen. Zum Artikel

Chefarzt: Entzündliche Darmerkrankungen nehmen zu

Der Ludwigshafener Chefarzt Jörg Hoffmann ist einer der Top-Spezialisten für chronisch entzündliche Darmerkrankungen in der Region. Die RHEINPFALZ hat mit ihm über deren unterschiedlich starke Verbreitung in Europa und Afrika gesprochen und darüber, ob der Schweinepeitschenwurm bei der Behandlung hilft. Zum Artikel

Rückkehrer Hanslik einer der Garanten des 2:2 des FCK in Kiel

Auch dank eines starken Auftritts von Offensivspieler Daniel Hanslik holt Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern einen wertvollen Punkt in Kiel. Der Schütze des 1:0 für den FCK verhält sich nach seinem Tor anders als sonst. Zum Artikel

83-Jähriger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 83 Jahre alter Fußgänger aus dem Landkreis Südwestpfalz ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Waldfischbach-Burgalben von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Zum Artikel