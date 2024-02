Der Mann, der die Privatstraße Bei den Fuchslöchern gekauft hat, will die Absperrungen auf dem Asphalt erneut aufbringen. Die Stadt hatte die blauen Linien wegfräsen lassen. Was die Stadt Zweibrücken da macht, hält Martin Neumann schlicht für Schikane. Der Immobilienunternehmer hatte das als Sackgasse endende hintere Stück der Privatstraße Bei den Fuchslöchern gekauft, um dort neun blau markierte Parzellen auf den Asphalt zeichnen zu lassen. Mit der Absicht, die Flächen als Dauerabstellplätze an Auto-, Wohnwagen- oder Bootsbesitzer zu verpachten. Mehr zum Thema lesen Sie hier