Nach fast drei Jahren Haft ohne Anklage in Saudi-Arabien ist eine Prinzessin ihrem Anwalt zufolge freigelassen worden. Die 58 Jahre alte Basma bint Saud al-Saud, Nichte des Königs Salman, sei seit einigen Tagen bei ihrer Familie im Küstenort Dschidda, sagte Anwalt Henri Estramant am Montag. „Sie versucht, wieder in das normale Leben zurückzufinden“. Auch ihre ebenfalls inhaftierte, 30-jährige Tochter sei freigelassen worden. Eine offizielle Bestätigung aus Saudi-Arabien gab es dafür nicht.

Sicherheitskräfte hatten Prinzessin Basma und ihre Tochter im März 2019 festgenommen. Der Vorwurf lautete Estramant zufolge, die beiden hätten „illegal das Land verlassen“ wollen. Eine Anklage oder einen Prozess gab es aber nicht. Ihre Freilassung sei weder begründet noch an Auflagen geknüpft worden. Sie dürfe aber das Land nicht verlassen, auch nicht wie erhofft zur medizinischen Behandlung in der Schweiz.

Saudi-Arabiens faktischer Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Salman, treibt eine Reihe gesellschaftlicher Reformen voran. Zugleich steht er wegen der Lage der Menschenrechte international in der Kritik.