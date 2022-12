Argentiniens Superstar Lionel Messi darf bei der Fußball-WM in Katar weiterhin von der ultimativen Krönung seiner großen Karriere träumen. Im Achtelfinale besiegte die Albiceleste am Samstag den klaren Außenseiter Australien mit 2:1 (1:0). Im Viertelfinale wartet die Niederlande. Messi höchstpersönlich mit seinem neunten WM-Tor (35.), dem ersten in einem K.o.-Spiel, und Julian Alvarez (57.) schossen den amtierenden Südamerika-Meister vor 45.032 Zuschauern im Ahmad-bin-Ali-Stadion von Ar-Rayyan unter die letzten Acht, Enzo Fernandez (77.) sorgte mit einem Eigentor für den Treffer der Australier. Der sechsmalige Weltfußballer Messi, mittlerweile 35 Jahre alt, spielt in der Wüste seine fünfte und letzte Weltmeisterschaft. Der Erbe des großen Diego Maradona soll Argentinien nach 1978 und 1986 zum dritten WM-Titel führen.