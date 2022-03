Keine Brüche, zum Glück – und dennoch schmerzhafte Erinnerungen an das Drittliga-Spiel des 1. FC Kaiserslautern beim VfL Osnabrück: René Klingenburg hat am Samstag Prellungen im Gesicht und eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. In der kommenden Woche folgen weitere Untersuchungen. Der 28-jährige Klingenburg war bei einem Zweikampf unglücklich mit Kopf und Genick auf den Rasen gestürzt und minutenlang behandelt worden. Er war bei Bewusstsein und ansprechbar, wurde zur Sicherheit aber in ein Hospital gebracht. Dieses hat er inzwischen verlassen.