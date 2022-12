Die Fahrgäste des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) müssen ab dem 1. Januar deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Fahrten mit den Bussen und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr steigen um durchschnittlich 8,83 Prozent. Das hat die Versammlung der Verbundunternehmen beschlossen. Die Erhöhung betreffe das gesamte Sortiment, ob Abo- oder Einzelfahrkarten, in etwa im gleichen prozentualen Umfang, sagte Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (rnv) und Vorsitzender der Versammlung der Verbundunternehmen. Voraussichtlich ab 1. April dann kann das von der Bundesregierung geplante 49-Euro-Monatsticket den Kunden in vielen Fällen helfen, finanzielle Entlastungen zu bekommen.

Strompreissteigerungen von teils über 100 Prozent

„Wir haben länger beraten in diesem besonderen Jahr, wir erleben eine Zeit mit verrückten Preissprüngen“, sagte Volz, „wir als Verkehrsbetriebe haben unter anderem Strompreissteigerungen von teils über 100 Prozent zu verkraften, haben um rund 20 Prozent gestiegene Materialkosten und berechtigte Forderungen unserer Mitarbeiter.“ Zumindest einen Teil der deutlich höheren Kosten müsse man an die Kunden weitergeben.