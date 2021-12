Der massive Preisanstieg von Strom, Gas und Heizöl hat für Verbraucher die Energiekosten in diesem Jahr deutlich nach oben getrieben – und auch in den nächsten Monaten zeichnet sich keine Entspannung ab. „Zum kommenden Jahreswechsel ziehen die Energiepreise noch weiter an“, erklärte das Vergleichsportal Verivox am Montag. Gründe dafür sind demnach unter anderem „weitere preistreibende Effekte“ beim Gas und steigende Netzgebühren beim Strom.

Laut Verivox stiegen die Preise für Strom, Gas und Heizöl im Jahr 2021 so stark wie nie. Die Gaskosten für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) lagen im Dezember demnach bei durchschnittlich 1704 Euro pro Jahr. Zu Jahresbeginn waren es noch 1162 Euro gewesen. Die Mehrkosten belaufen sich damit auf 542 Euro. Hauptgrund dafür sind die stark gestiegenen Beschaffungskosten.

Beim Strom gab es Verivox zufolge beim durchschnittlichen Verbraucherpreis im Jahresverlauf einen Anstieg um 18,4 Prozent. Auch beim Heizöl legten die Preise mit dem Wiederhochfahren der Weltwirtschaft nach der ersten Corona-Schockwelle deutlich zu. Im Januar 2021 kosteten 100 Liter Heizöl im bundesdeutschen Durchschnitt laut Verivox netto rund 49 Euro; im Dezember waren es dann rund 69 Euro – ein Plus von rund 41 Prozent.