Nach Ulrich Matthes ist nun auch Claudia Michelsen beim Festival des deutschen Films mit einem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet worden. Sie lasse „jede ihrer Rollen in ihrer so einzigartig intensiven und immer bis in die Details glaubwürdigen Art zu einem Erlebnis werden“, würdigte Festivalleiter Michael Kötz in seiner Laudatio Michelsen.

„Ich bin sehr gerührt. Schauspielkunst – das macht man nicht alleine. Wenn man hier nicht die richtigen Leute an der Seite hat, die einen fördern, oder einem den richtigen Gedanken mitgeben – ohne diese Leute, die einen auf diesem Weg begleiten, wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagte Michelsen bei der Preisgala vor über 1000 Zuschauern. „Bleiben Sie manierlich“, gab sie dem Publikum nach der Verleihung angesichts der Coronalage noch mit auf den Weg.