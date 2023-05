Zum 1. Mai sind 24 Absolventinnen und 35 Absolventen des 23. Bachelor-Studiengangs der Hochschule der Polizei sowie sechs Polizeikräfte von anderen Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt worden. Polizeipräsident Georg Litz hieß die neuen Mitarbeiter persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium willkommen: „Wir freuen uns, dass Sie die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen verstärken. Sie wurden für den anspruchsvollen Beruf des Polizeibeamten bestmöglich ausgebildet und vorbereitet. Nutzen Sie Ihr Wissen, damit Sie stets klug und auch menschlich handeln. Passen Sie dabei gut auf sich und Ihre Kollegen auf, damit Sie immer gesund nach Hause kommen. Für den Start in Ihrer neuen Dienststelle wünsche ich Ihnen alles Gute.“ Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium insgesamt 20 Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.

Für knapp 900.000 Menschen zuständig

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz im Südosten des Landes ist in Vorder- und Südpfalz – von Frankenthal bis Landau – auf einer Fläche von 2400 Quadratkilometern für knapp 900.000 Menschen zuständig. Gut 2200 Beamte sind hier beschäftigt, davon sind rund 950 Frauen, ein Anteil von etwa 44 Prozent. Von den rund 390 Führungskräften sind rund 95 Frauen (etwa 25 Prozent).