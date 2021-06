Elke Rottmüller (63), die 2018 die Nachfolge von Dieter Noppenberger angetreten hatte, wird am 21. Mai 2022 nicht mehr als Präsidentin des Sportbundes Pfalz kandidieren. Dies teilte sie vor wenigen Tagen in einem Brief an die Hauptausschussmitglieder mit, nachdem sie das Sportbund-Präsidium bereits im März davon in Kenntnis gesetzt hatte. Rottmüller schreibt: „Die Zeit der Corona-Pandemie haben auch mein Mann und ich genutzt, um grundlegende Dinge zu hinterfragen und zu entscheiden. Ein wichtiges Ergebnis ist, das wir uns für einen Wohnortwechsel entschieden haben und im Spätherbst unsere Zelte am Bodensee aufschlagen werden. Dann heißt es Abschied nehmen von Freunden, Vereinen und Ämtern.“ Der Sportbund Pfalz steht damit vor einem personellen Umbruch an der Spitze, denn auch Martin Schwarzweller (62), seit 1995 der Geschäftsführer des Dachverbandes der pfälzischen Sportvereine, wird im Frühjahr 2022 in Ruhestand gehen.