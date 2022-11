Bernd Wegner übt seine Ämter als Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes und Vize-Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag weiter aus. Weder gegenüber der Handwerkskammer noch gegenüber der CDU hat Wegner bisher erklärt, seine Ämter ruhen zu lassen. Das war von beiden Organisationen zu erfahren. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen den Präsidenten wegen des Verdachts der Untreue zum Nachteil der Handwerkskammer. Sie ließ deshalb am Dienstag das Gebäude der Kammer in Saarbrücken, Privaträume Wegners und Objekte in Nordrhein-Westfalen und Hessen durchsuchen. Der amtierende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Saar, Bernd Reis, sagte der RHEINPFALZ, die Kammer unterstütze die Ermittlungen „in vollem Umfang“. Reis hatte sein Amt im Dezember 2020 übernommen, als die Prüfung der Handwerkskammer durch den Rechnungshof „schon im Gange war“. Diese Prüfung hatte die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ausgelöst. Reis sagte, der Rechnungshof habe neben Auftragsvergaben und Nutzung von Dienstwagen auch andere Dinge beanstandet wie „den Blumenstrauß an eine Mitarbeiterin zum Geburtstag, eine Flasche Wein, ein kleines Geschenk an Mitarbeiter“. Die Handwerkskammer habe bis Corona ihre Mitarbeiter auch zu einem jährlichen Betriebsausflug eingeladen, 30 Jahre lang. Auch das habe der Rechnungshof bemängelt. Reis: „Dinge, die in der freien Wirtschaft ganz normal sind und zu einem guten Betriebsklima beitragen.“ Der Hauptgeschäftsführer rief die Belegschaft der Kammer für 11.30 Uhr zusammen, um sie über die Situation zu informieren. Die CDU-Landtagsfraktion, deren stellvertretender Vorsitzender Wegner ist, „wird sich derzeit nicht äußern“, wie eine Sprecherin sagte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stünden offenbar nicht im Zusammenhang mit Wegners politischer Tätigkeit. Wegner gehört dem Landtag des Saarlandes seit 21 Jahren an.