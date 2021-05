Die Schulen in Rheinland-Pfalz sollen ab dem 4. Juni zurück in den Präsenzunterricht kehren, sofern die Bundesnotbremse nicht greift. Das teilte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig in einem Schreiben an die Schulen mit. Demnach sollen die Schulen in zwei Schritten geöffnet werden: Zunächst soll der Wechselunterricht bis 18. Juni fortgesetzt werden. Ab dem 21. Juni soll laut der Ministerin Präsenzunterricht für alle Klassen- und Jahrgangsstufen möglich sein, wenn das Infektionsgeschehen sich nicht stark erhöht und die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen kreisfreien Städten und Landkreisen unter 100 liegt.

Liegt die Inzidenz dagegen über 100, greift bis zum 30. Juni die Bundesnotbremse. Präsenzunterricht ist hier nur in Form von Wechselunterricht möglich. Ab einer Inzidenz von 165 sei nur Fernunterricht erlaubt.