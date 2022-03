Tagebuch aus Kiew

„Wenn mir jemand vor einem Monat gesagt hätte, dass ich mich an die Geräusche der Fliegeralarme in Kiew gewöhnen muss, hätte ich die Person für verrückt gehalten“, berichtet Ukrainer Anatolii Schara in seiner neuen Tagebuchserie für die RHEINPFALZ aus Kiew. Zum Artikel.

Wo es beim Schulunterricht für ukrainische Kinder haken könnte

Der frühere rheinland-pfälzische Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann kümmert sich im Bund und Land darum, dass geflüchtete Schüler schnell auch hier unterrichtet werden können. Diese Probleme befürchtet er. Zum Artikel

Polizistenmord: Polizei ermittelt erneut am Tatort

Nach dem Tod zweier Polizisten waren die Ermittler in der Nacht auf Mittwoch erneut am Tatort in Kusel, um den möglichen Ablauf und die Umstände in der Mordnacht aufzuarbeiten. Zum Artikel

Opel: Betreiber kündigen höhere Produktionskapazität an

Die Batteriezellfertigung am Opel-Standort Kaiserslautern wird voraussichtlich eine deutlich höhere Kapazität bringen, als bislang vorgesehen. Zum Artikel

Saat-Engpass treibt die Preise für Senf nach oben

Nach dem Run auf Sonnenblumenöl und Mehl könnte schon bald der nächste Kandidat auf der Liste der heiß begehrten Produkte stehen. Senfhersteller klagen über Versorgungsengpässe. Zum Artikel

Im Saarland müssen alle kleinen Parteien zittern

Das Saarland ist anders als der Rest der Republik. Im Saarland sind CDU und SPD noch Volksparteien. Und die kleinen Parteien sind wirklich klein. Zum Artikel

Hacker-Angriffe: Welche Gefahren Privatleuten im Netz drohen

Für private Internet-Nutzer interessieren sich Hacker im Zug ohnehin kaum, meinen Fachleute des Landes. Gefahren für Normalbürger sehen sie wegen des Ukraine-Kriegs trotzdem. Zum Artikel

11 Dinge, die Sie bei einer Mieterhöhung wissen sollten

Steigende Mieten sind nicht nur in Großstädten ein Problem. Was tun, wenn eine Mieterhöhung ins Haus flattert? Zum Artikel

Fake-Shops: Wie man sich schützen kann

Das Angebot klingt zu günstig, um wahr zu sein? Dann ist es das vielleicht auch. Im Internet tummeln sich einige Online-Shops, hinter denen sich Betrüger verbergen. Zum Artikel

Verwahrlosung: Halter verfüttert Hunden Schafskadaver

Tierschützer sind schockiert: Seit etlichen Jahren hält in der Schrebergartenanlage in Albersweiler ein Mann Tiere unter fragwürdigen Bedingungen. Zum Artikel