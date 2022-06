Nur mit Handfesseln ließ sich ein 18-Jähriger laut Polizeibericht am Mittwochabend auf dem Postplatz bändigen. Der junge Mann war an dem Abend mehrfach aufgefallen. Zunächst hatte er laut Mitteilung gemeinsam mit einem 16-Jährigen um 19.40 Uhr Baustellenschilder umgeworfen und eine Bauleuchte demoliert. Beide Speyer seien mit einem Alkoholwert von über zwei Promille betrunken gewesen. Die Beamten erteilten ihnen einen Platzverweis. Doch kurze Zeit später tauchte der Ältere erneut auf. Er trat gegen Fahrräder und belästigte Passanten. Die Polizei habe dem aggressiven und sprunghaften Mann zunächst Handfesseln anlegen müssen. Dabei soll der Speyerer die Beamten beleidigt und bedroht haben. Er wurde letztlich in Gewahrsam genommen. Beide Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der 18-Jährige muss sich zudem wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.