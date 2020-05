Eine symbolische Installation zum Thema Europa soll am Samstag im Bereich des Grenzübergangs entstehen. Dies hat das „Ensemble grenzenlos“ angekündigt. Verteilt werden vor Ort Postkarten, auf die jeder Teilnehmer seinen persönlichen europäischen Traum schreiben oder zeichnen kann. Die Postkarten sollen an Bundeskanzlerin Angelika Merkel oder an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron geschickt werden. Los geht es um 9 Uhr. Die Aktion soll bis 18 Uhr dauern. Teilnehmer können auf ihrem Mundschutz eine Europaflagge befestigen oder blaue Kleidung tragen, so der Vorschlag der Gruppe, die die Aktion zum Europatag ins Leben gerufen hat.