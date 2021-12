In den sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post sind in diesem Jahr 648.850 Briefe von Kindern angekommen. Diese seien von Weihnachtsmann, Christkind und Nikolaus beantwortet worden, teilte die Post am Mittwoch in Bonn mit. Viele der Briefe seien „echte kleine Kunstwerke“ gewesen und hätten zum Beispiel geschmückte Tannenbäume gezeigt.

Auf den Wunschzetteln habe Klassisches wie Spielzeug gestanden, aber auch Außergewöhnliches, etwa dass Spinat nach Schokolade schmecken solle, teilte die Post weiter mit. Deutlich sei aus den Briefen hervorgegangen, „dass die Corona-Krise viele Kinder weiterhin sehr beschäftigt.“ Oft hätten sie sich gewünscht, dass Corona bald vorbei ist.