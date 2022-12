Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen stressig – aber wohl für kaum jemanden so sehr wie für die Angestellten der Deutschen Post. Das gilt auch im Zustellstützpunkt in Grünstadt, wo das Paketaufkommen laut Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek aktuell bei 150 Prozent von dem liegt, was normalerweise anfällt. Für alle, die kürzlich erst mit Panik im Nacken Last-Minute-Bestellungen fürs Fest aufgegeben haben und die nun das Schlimmste befürchten, gibt er jedoch Entwarnung: „Es ist mit keinen Rückständen und Verzögerungen zu rechnen.“ Das liegt sicher nicht zuletzt daran, dass es unter den 50 Zustellern im Grünstadter Stützpunkt keinen hohen Krankenstand gibt und die in der Weihnachtszeit üblichen Entlastungsfahrten daher wie gehabt erledigt werden können. Außerdem wurden für den „Starkverkehr“ in der Vorweihnachtszeit zehn zusätzliche Aushilfen eingestellt, für die die Post laut Thomeczek eine unbefristete Einstellung als Langzeitziel verfolgt.