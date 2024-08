Seit dem 1. August gibt es eine neue Postfiliale in Weisenheim am Sand. Das hat die Deutsche Post mitgeteilt. Betrieben wird sie von Rayed Ftouni in der Bahnhofstraße 17. Die neue Filiale ist laut Deutscher Post in denselben Räumen untergebracht wie die bisherige Interimszweigstelle des Unternehmens. Sie biete „umfangreiche Dienstleistungen rund um den Brief-, Paket- und Expressbereich“, so das Unternehmen weiter. Bankgeschäfte können dort aber nicht erledigt werden. Betreiber Rayed Ftouni führt seit Mai einen DHL-Paketshop in der Lambsheimer Hauptstraße.

51 Stunden in der Woche geöffnet

Insgesamt ist die Partnerfiliale in Weisenheim nach Unternehmensangaben 51 Stunden in der Woche geöffnet: montags bis freitags jeweils von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr. Nach der Schließung zahlreicher Postbankfilialen, die ebenfalls Postdienstleistungen anbieten, unter anderem in Bad Dürkheim, war auch die Post in die Kritik geraten. Der Konzern hatte betont, weitere Filialen eröffnen zu wollen – allerdings nicht in Eigenregie, sondern über Partner. Selbst betreibe man nur noch drei Filialen im Bundesgebiet, hatte ein Sprecher betont: im Post-Tower in Bonn, im Deutschen Bundestag in Berlin sowie auf der Zugspitze.