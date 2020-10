Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat es bei der planmäßigen Corona-Testung vom Mittwoch einen positiven Befund innerhalb der Mannschaft gegeben. Das Team der Lauterer und dessen direktes Umfeld befinden sich seitdem in vorsorglicher häuslicher Quarantäne. Das Training ist ausgesetzt. Der Hygienebeauftragte des FCK steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt Kaiserslautern, um die weiteren Schritte zu besprechen. Das hat der FCK am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Den Namen des Spielers nannte der Klub nicht.