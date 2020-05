Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Gesundheitsamt Kaiserslautern, Kreisbeigeordneter Peter Schmidt (FWG), wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich seit Anfang der Woche in häuslicher Quarantäne. Das hat Landrat Ralf Leßmeister (CDU) am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, sagt Leßmeister, der mit dem Weilerbacher nach eigener Aussage täglich telefoniert. Auch mehrere Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die engeren Kontakt mit Schmidt hatten, aber allesamt negativ getestet worden seien, befänden sich daheim in Quarantäne. Der Landrat selbst und seine Stellvertreterin, die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt (CDU), sind weiter im Dienst. „Wir sind negativ getestet und positiver Stimmung“, scherzt Leßmeister. Wie Heß-Schmidt gelte er als Kontaktperson der Kategorie II mit geringerem Infektionsrisiko und könne als Angehöriger des so genannten Schlüsselpersonal unter Wahrung besonderer Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen weiter seiner Arbeit nachgehen. „Damit ist der Kreisvorstand weiter besetzt.“