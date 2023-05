Stadt geht auf Konfrontation

Die Stadt Landau will die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Allianz beenden – vor allem wegen deren Haltung zur Homosexualität und zur sexuellen Identität. Mittendrin: die Er-lebt-Gemeinde.

„Ich dachte, es bessert sich“

Die Wahl um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Herxheim endete für Amtsinhaberin Hedi Braun mit einer bitteren Niederlage. Doch woran lag das? Die 59-Jährige hat einige Gründe für ihre Wahl-Schlappe ausgemacht, sagt sie im Gespräch mit Steven Meyer.

„Eschbach ist besser als L.A.“

Sie lebte in Los Angeles in einer Garage, um sich ihr Tanzstudium leisten zu können. Sie trainierte Hollywood-Promis. Sie hatte in Berlin ein eigenes Studio. Doch ihr wahres Glück hat Arianne Hoffmann vor einem halben Jahr in der Südpfalz gefunden – zwischen Pilates-Stunden und Hof-Sanierung.

Verärgert über Hindernisse bei Solarpark-Plänen

Die Stromerzeugung durch Fotovoltaik gilt als wichtiger Baustein der Energiewende. Dabei geht es nicht nur um Anlagen auf Dächern, sondern auch um solche, die auf Freiflächen errichtet werden. In Kirrweiler zeigt sich, dass das schwer umzusetzen ist.

Betroffener spricht über Missbrauch durch Priester

Die Anzahl der Menschen, die von sexuellen Übergriffen eines Pfarrers in den 1970er-/80er-Jahren berichten, wächst. Nicht alle wenden sich an eine kirchliche Stelle. Ein Betroffener erzählt von Missbrauch, von Selbstzweifeln und zerstörtem kindlichem Vertrauen.

Gerwerbeverband löst sich auf

Nach rund 50 Jahren hat die GWL aufgehört zu existieren. Die Mitgliederversammlung hat die Auflösung beschlossen. Was mit dem Vereinsvermögen geschieht.