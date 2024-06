Die Portugiesen bestimmen das Spiel. Die Tschechen spielen lange gut mit - verlieren aber doch noch.

Der eingewechselte Francisco Conceição hat Portugal im Dauerregen von Leipzig vor einer Enttäuschung beim Start in die Rekord-EM von Superstar Cristiano Ronaldo bewahrt. Mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte der rund 120 Sekunden zuvor auf den Platz gekommene 21-Jährige für den hochverdienten 2:1 (0:0) -Sieg der klar dominierenden Portugiesen. Vor über 42 000 Zuschauern brachte Lukas Provod die Tschechen in der 62. Minute völlig überraschend in Führung. Sieben Minuten später traf Auswahlkollege Robin Hranac ins eigene Tor.