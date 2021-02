Von Karin Dauscher

Über das Portal „Abgeordnetenwatch.de“ können Interessierte seit Donnerstag Fragen an die Kandidatinnen und -kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 stellen. 356 Direktkandidaten sind nach Angaben der Organisation aufgenommen. Aber es gibt eine strukturelle Lücke. Wer auf einer Landesliste kandidiert, aber nicht in einem Wahlkreis als Direktkandidat antritt, wird nicht aufgenommen.

Grünen-Abgeordneter Braun nicht aufgeführt

So geht es dem Ludwigshafener Grünen-Abgeordenten Bernhard Braun. Weil er Fraktionschef im Mainzer Landtag ist, gibt es zwar ein aktives Profil von ihm auf Abgeordnetenwatch.de, über die neue Kandidierendenseite ist es aber nicht aufzurufen. Dabei steht Braun auf Platz zwei der Landesliste, sein Wiedereinzug in den Landtag gilt als sicher. Die Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel, Direktkandidatin in Speyer, war zunächst auch nicht gelistet, ebenso wenig Andreas Hartenfels aus dem Landkreis Kusel. Doch diese technische Panne hat die Plattform gelöst. Bei SPD, CDU, FDP und AfD sind bei einer Stichprobe keine Lücken aufgefallen.

Portal finanziert sich durch Spenden

Das Portal, das seit 2004 zahlreiche Landtags- und Bundestagswahlen begleitet hat, versteht sich selbst als unabhängige Transparenzplattform. Es finanziert sich aus Spenden.

Hendrik Hering (SPD), rheinland-pfälzischer Landtagspräsident, hat die Schirmherrschaft für das Portal zur Landtagswahl 2021 übernommen. „In diesem Jahr macht es die Corona-Pandemie unmöglich, sich bei Bürgerfesten, Wahlkampfveranstaltungen oder an Infoständen zu treffen. Mit abgeordnetenwatch.de steht eine von den Parteien unabhängige Plattform zur Verfügung, über die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Abgeordneten in Kontakt treten können“, sagte Hering.

Fragen und Antworten werden moderiert

Wer Fragen stellen will, muss Name, Wohnort und E-Mail-Adresse angeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht, nur die Fragen und die jeweiligen Antworten. Beschäftigte der Plattform moderieren die Kommunikation, um persönliche Angriffe oder Hetze zu verhindern, sagte Ghasal Falaki, Leiterin Wahlen und Parlamente bei Abgeordnetenwatch.de. Das Portal bietet zudem zwei bis vier Wochen vor der Wahl einen Kandidierenden-Check an, der ähnlich wie der „Wahl-O-Mat“ der Bundes- und der Landeszentrale für politische Bildung funktionieren soll.

Kritisiert wird das Portal mitunter, weil es schlechte Noten an Abgeordnete verteilt, die keine Antworten liefern, weil sie lieber andere Kanäle nutzen, um mit Leuten zu kommunizieren.

