Ein Porsche-Fahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Mannheim beim Porsche-Zentrum in der Elsa-Brandström-Straße überschlagen. Laut Polizei wurde eine Person verletzt, vermutlich der Fahrer. Das Auto landete auf dem Dach, zu den näheren Umständen konnten die Beamten am Abend keine weiteren Angaben machen. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll der Fahrer versucht haben einzuparken. Möglicherweise hatte er dabei die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Das Auto soll einen Metallzaun durchbrochen haben und auf einen geparkten Opel Corsa geflogen sein. Danach soll der Porsche auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen sein.