Ein Porsche Macan, der auf dem Hinterhof eines Autohauses in der Industriestraße zwischen Salzwoog und der B427 abgestellt war, wurde zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, aufgebrochen und angezündet. Unbekannte hatten zuvor mindestens das Lenkrad ausgebaut und die teuren Alufelgen abmontiert, berichtete die Polizei. Bei dem Feuer brannte der Porsche komplett aus. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen, die in der Nacht auf Montag in der Nähe unterwegs waren und vielleicht das Feuer gesehen haben: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.