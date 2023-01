Mark Forster hat sich mit Hits wie „Au Revoir“ und „Übermorgen“ einen Namen in der Musikszene gemacht. Heute feiert der Deutschpop-Star aus der Pfalz seinen 40. Geburtstag. 1983 wurde er in Kaiserslautern geboren, wuchs in Winnweiler auf. Nach seinem Abitur begann er ein Jura-Studium, entschied sich dann aber doch für die Musik. Diese Liebe führte den Pfälzer nach Berlin, wo er schließlich bei dem Plattenlabel „Four Music“ unter Vertrag genommen wurde. Privat hält sich der Künstler größtenteils bedeckt. Er soll mit seiner Kollegin Lena Meyer-Landruth verheiratet sein. Die beiden haben auch eine gemeinsame Tochter.

Seiner Heimat ist der 40-Jährige immer treu geblieben. Erst im Herbst hatte der Popstar seine ehemalige Schule, das Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler, besucht und dort mit Schülern das offizielle Video zur Akustikversion seines Hits „Memories & Stories“ aufgenommen.