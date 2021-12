Nach der Absage des Alzeyer Christkindchesmarktes, der an diesem Samstag, 4. Dezember, hätte stattfinden sollen, standen viele der Händler vor dem Problem, dass sie ihre eingekaufte oder vorbereitete Ware nun nicht mehr verkaufen können. Der Alzeyer Stadtmanager Markus Krebs hat daraufhin spontan ein ohnehin schon von der Stadt geplantes Konzept umgesetzt: Statt an Ständen können die Händler nun Leerstände nutzen und in den Pop-up-Stores ihre Dekoartikel, Strickwaren oder Liköre feilbieten.

Nach der Absage standen die meisten Standbetreiber erst einmal unter Schock. Die meisten sind Privatpersonen, Vereine oder andere Institutionen, die etwas zu Essen oder saisonale Ware anbieten. Diese wäre unweigerlich verdorben. Oder die Händler wären, wie im Fall der Alzeyerin Beate Woll, auf ihren selbst gestrickten Wollsocken, Schals, Mützen und Handschuhen sitzengeblieben.

Diesen Samstag werden gleich zwei Leerstände mit neuem Leben gefüllt: Einmal gibt es handgemachte Strickwaren, Weihnachtsdeko-Artikel und Krippen sowie Gelees und Liköre in der Spießgasse 30-32 im ehemaligen Dekorationsgeschäft zu kaufen. Parallel dazu gibt es ebenfalls Strickwaren und beleuchtete Dekorahmen in den früheren Räumen der Buchhandlung Machwirth am Rossmarkt.

Die Pop-up-Stores sind von 10 bis 18 Uhr besetzt. Jener in der Spießgasse habe bereits seit voriger Woche geöffnet und ist an jedem Adventssamstag bereit für Laufkundschaft. Die Stadt hat mit den Vermietern eine Nutzungsvereinbarung getroffen, sodass die Händler keine Miete zahlen müssen. Stadtmanager Krebs ist sich sicher, dass das Konzept Schule macht und Nachahmer überzeugt, ihre Geschäftsidee zu präsentieren.