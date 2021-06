Nussdorf. Ab Samstag, 3. Juli, verwandelt sich die Vinothek im Weingut Sauer in Nußdorf in den Abendstunden in ein Restaurant auf Zeit. Sabine de la Osa wird gemeinsam mit ihrem Team dort Gäste bewirten.

Küchenchef Holger Schmidt hat die Speisekarte für das Pop-up „Fusion 1831 Weingut Sauer“, so lautet der Name der gastlichen Stätte, zusammengestellt. Das Angebot reicht vom Pfälzer Saumagen über Flammkuchen bis zu Fleisch- und Fischgerichten, spart auch Speisen für Vegetarier und Veganer nicht aus. „Wir setzen vor allem auf Bioprodukte“, versichert de la Osa. Sie war lange Jahre Geschäftsführerin im Hotel Soho in Landau. Sie will sich im Hotel 1831 in Frankweiler eine neue Existenz aufbauen. Von Montag bis Samstag ist die gastliche Stätte, zu der auch eine große Terrasse gehört, jeweils ab 18.30 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 11 Uhr bis zum Abend.