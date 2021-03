Ein betrunkener 40-Jähriger hat am Freitagvormittag in der Mannheimer Neckarstadt einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem eine Rettungswagenbesatzung die Unterstützung der Polizei angefordert hatte. Laut Polizei hatt ein Zeuge die Rettungskräfte verständigt, nachdem er den Betrunkenen auf der Straße liegen sah. Da der renitente Mann in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, verständigten die Sanitäter ihrerseits die Polizei. Völlig unvermittelt schlug der Mann dann einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht, verletze diese hierbei leicht und beleidigte sie. Nach der medizinischen Untersuchung des Betrunkenen in einem Krankenhaus sollte dieser zur Ausnüchterung auf ein Polizeirevier. Auch hiergegen leistete er massiven Widerstand. Als der Mann seine Zurechnungsfähigkeit wiedererlangt hat, durfte er gehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.