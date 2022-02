Half ein Polizist dem mutmaßlichen Polizistenmörderer beim Wildern?

Der Pächter eines Jagdreviers im Saarland erhebt im Fall des Polizistenmordes einen neuen schweren Vorwurf. Er beschuldigt einen ihm namentlich bekannten Polizisten, im Jahr 2017 dem mutmaßlichen Polizistenmörder Andreas S. beim Wildern geholfen zu haben. Zum Artikel

„Meine Eltern sind bereit, für die Ukraine zu sterben“

Die Lage in der Ukraine ist angespannt, die Menschen fühlen sich bedroht. So schildern es Ukrainer, die in Zweibrücken leben. Eine davon ist Nataliya Leshchuk. Zum Artikel

Trauerzug für ermodete Studentin

Rund 250 Menschen sind am Montagnachmittag durch die Heidelberger Innenstadt gezogen, um an die ermordete Studentin zu Gedenken. Zum Artikel

Pro & Contra Impfpflicht

Fünf Vorschläge für oder gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht liegen inzwischen auf dem Tisch. Doch was spricht für beziehungsweise gegen eine Impfpflicht? Zum Artikel

Zwei Long Covid-Patientinnen berichten

Die Beschwerden bei Long Covid-Patienten ähneln häufig denen eines Herzinfarkt-Patienten. Zwei Frauen über ihren Weg der Rehabilitation. Zum Artikel

Als der RAF-Terror nach Ludwigshafen kam

Vor 50 Jahren kam der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) nach Ludwigshafen. In den Morgenstunden des 21. Februar 1972 überfiel ein achtköpfiges Kommando eine Bank am Ludwigsplatz. Zum Artikel

Hoffnung für Götze

Der 1. FC Kaiserslautern gibt bei der Verletzung von Felix Götze vorsichtig Entwarnung. Zum Artikel

Vergewaltigung am Rhein: Neue Hinweise auf die Täter

Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach den beiden Männern, die eine 44-Jährige an den Stufen der Rheinschanzenpromenade vergewaltigt haben. Zum Artikel