Für die beide im Januar bei Ulmet im Kreis Kusel von einem Wilderer mutmaßlich ermordeten Polizisten gibt es jetzt eine Gedenkstätte.

Nach der Tat wurden Kerzen, Kränze, Blumen und mehr zum Gedenken am Tatort und dem oberhalb gelegenen Parkplatz an der Landstraße zwischen Mayweilerhof und Ulmet abgelegt. Mittlerweile ist ein Holzkreuz mit Bodenverankerung installiert, ebenso eine Metalltafel mit zwei Windlichtern und den Initialen der Getöteten, einer 24-jährigen Polizeianwärterin und einem 29-jährigen Oberkommissar. Eine Fläche ist nun gepflastert und ein Findling als Gedenkstein aufgestellt worden. „Trauernde Angehörige, Freunde und Kollegen sollen dort in Ruhe und Besinnlichkeit der beiden Getöteten gedenken können“, sagt Werner Schenkel. Der Rammelsbacher und ehemalige Polizist ist Initiator der Neugestaltung. Um die Erinnerung wachzuhalten, bedürfe es eines solchen Ortes der Andacht. Davon seien die ehemaligen Polizeibeamten der Dienststellen im Landkreis Kusel überzeugt. Sie starteten einen Spendenaufruf und setzten die Idee um. Es seien so viele Spenden zusammengekommen, dass auch eine Gedenkstelle ähnlicher Art auf einem für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Polizeigeländes in der Trierer Straße aufgestellt werden könne, informiert Schenkel.